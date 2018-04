Hardleerse belager dreigt twee jaar achter tralies te vliegen 18 april 2018

02u36 0 Laakdal De 57-jarige Guido P. uit Borgerhout riskeert een 2 jaar effectieve celstraf voor de belaging van een vrouw uit Laakdal. Het is al de tweede keer dat de man terecht staat voor belaging van zijn slachtoffer.

Guido P. uit Borgerhout stond op 20 september 2016 een eerste keer terecht voor belaging van een vrouw uit Laakdal. Hij had enkele klusjes voor haar opgeknapt en had daarbij zijn oog op haar laten vallen. Sindsdien wil hij haar niet meer los laten. Tijdens de zitting in september 2016 beloofde hij aan de rechter dat hij haar voortaan met rust zou laten, maar amper twee dagen later begon hij al opnieuw sms-berichten te sturen.





Valse profielen

Het vonnis waarin hij een voorwaardelijk celstraf van 10 maanden kreeg, was op dat moment zelfs nog niet uitgesproken. "Maar ook die veroordeling is niet genoeg gebleken om hem te doen stoppen. Hij maakte valse facebook-profielen aan om met haar in contact te komen, en stuurt voortdurend sms-berichten en e-mails", zegt de advocaat van het slachtoffer. "De belaging heeft een grote impact op de gezondheidstoestand van mijn cliënte, zowel op fysiek als psychisch vlak."





Volgens het slachtoffer maakte de belager in totaal 180 valse facebook-profielen aan om haar te stalken. "Hij contacteert niet alleen het slachtoffer via facebook, maar ook haar vrienden en werkcollega's. Om via hen met haar in contact te blijven wanneer zij hem blokkeerde", aldus het openbaar ministerie.





Het openbaar ministerie vordert een effectieve celstraf van 2 jaar. Als de rechter toch een voorwaardelijke celstraf oplegt, wil de aanklager daar een absoluut contactverbod aan koppelen.





(JVN)