Hans De Booij in 't Buurthuis 12 februari 2018

Op uitnodiging van Wakkerdal treedt Hans De Booij op zaterdag 17 maart op in zaal 't Buurthuis in de Zandstraaat 13 in Veerle-Heide. De Booij brengt er het programma Liefde, Hoop & Ouderdom. Begin jaren 80 scoorde de Vlaamse Nederlander met 'Een vrouw zoals jij' en met 'Annabel'. Later volgde vele hits als 'Thuis ben', 'Ik hou van alle vrouwen', 'Vrijheid' en 'Lichtjes van de Schelde'. Hans is songwriter, zanger, schrijver, schilder en levenskunstenaar. Hans treedt solo op en begeleidt zich zelf op piano en gitaar. Hij brengt een selectie uit zijn repertoire van de voorbije 30 jaar. Maar ook nieuwe nummers zoals 'De Pelikaan' over zijn stamkroeg in Antwerpen, komen aan bod.





Kaarten voor dit optreden kosten 12 euro en zijn te reserveren bij Paul Mondelaers via 0473/38.34.37. Er zijn geen genummerde plaatsen. De deuren gaan open om 19 uur, het optreden begint om 20 uur. (EJM)