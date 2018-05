Gratis cava en stralend zonnetje op eerste buurtmarkt 26 mei 2018

02u24 0 Laakdal Op het vernieuwde plein aan het al even nieuwe gemeentehuis aan Markt in Groot-Vorst ging gisterenvoormiddag voor het eerst een buurtmarkt door. De allereerste editie lokte meteen een 300-tal bezoekers. De lokale middenstanders trakteerden de marktgangers op een lekker glaasje cava.

Het initiatief om in de Laakdalse deelgemeente Groot-Vorst een wekelijkse markt te organiseren kwam van burgemeester Tine Gielis en schepen van lokale economie Gerda Broeckx (beiden CD&V/LVA).





Gevarieerd aanbod

"De inwoners van Groot-Vorst kunnen in hun gehucht niet terecht in een grootwarenhuis, en dat in tegenstelling tot de deelgemeenten Klein-Vorst, Eindhout en Veerle. Daarom deden we een oproep bij marktkramers om met ons te proberen om in Groot-Vorst een wekelijkse markt te organiseren. We zijn dan ook zeer verheugd dat we hier een gevarieerd aanbod aan handelaars mogen begroeten: bloemen, vlees, kip, fruit en groenten. Dit is een mooi begin en erg hoopgevend. Ook de Laakdalse middenstand en plaatselijke landbouwers hebben vandaag een speciaal standje opgezet", aldus schepen Gerda Broeckx, die met burgemeester Gielis uiteraard de eerste markt bezocht.





De eerste 200 bezoekers ontvingen op de markt namens het gemeentebestuur herbruikbare winkeltassen. Vanaf nu zal in Groot-Vorst iedere vrijdag van 8 tot 13.30 uur de markt plaatsvinden. (EJM)