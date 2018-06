Gezocht voor Zonne-Run: zijspanrijders met sociaal hart 19 juni 2018

In Eindhout staat op zaterdag 7 juli de 33ste editie van de Zonne-Run op het programma, een organisatie van de gelijknamige vzw. Die dag verzamelen tegen 9.30 uur tientallen zijspanmotoren, trikes en oldtimerwagens uit heel de Benelux op het dorpsplein van Eindhout voor een voormiddag- en namiddagtocht.





Discobar

Hun passagiers zijn personen met een beperking die telkens dan weer hun dag van het jaar beleven. Het vernieuwde en vooral verjongde Zonne-Run-bestuur slaat evenals vorig jaar de handen in mekaar met Kapellekes Kermis. 's Middags wordt halt gehouden aan de grote tent van de Kermis in de Goorstraat waar de karavaan ook na de namiddagrit halt houdt. Naast een verkwikkende maaltijd wacht er de deelnemers telkens een flinke portie animatie. Traditiegetrouw zorgt Discobar Del Turo voor een geweldig Zonne-Run Bal Remember The time waarbij iedereen flink uit de bol gaat.





De vzw Zonne-Run doet een warme oproep aan bezitters van een zijspanmotor of een trike. Wie zijn of haar medewerking op die manier aan de Zonne-Run wil verlenen weet dat men een onvergetelijke dag gaat beleven. Zijspanrijders en trikerijders kunnen zich nog steeds inschrijven via de website www.zonne-run.be.





Meer info kan bekomen worden bij Evelien Terweduwe via info@zonne-run.be of via gsm 0498/34.31.73. (EJM)