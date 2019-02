Gezocht: foto’s van Laakdalse sporthal voor expo Jean Eykmans

25 februari 2019

12u01 0 Laakdal De gemeentelijke sportdienst is op zoek naar fotomateriaal over de sporthal in de Kwade Plas in Veerle. Van 22 april tot en met 5 mei wil men een fototentoonstelling opstellen in de inkomhal en gang van de sporthal naar aanleiding van ‘40 jaar sporthal’.

Het toenmalige gemeentebestuur opende de eerste sporthal op 26 april 1979. Veerle kreeg haar eerste sporthal met een prachtige parketzaal en spiegelzaal. Verschillende sportclubs werden opgericht en Laakdal werd op sportief vlak een stuk rijker.

Later werd in 2005 een tweede zaal en de cafetaria gebouwd en in 2015 kwam er een vestiging van de buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest bij.

Om het 40-jarig bestaan te vieren doet men een oproep aan de sportende Laakdaller om foto’s binnen te brengen van de sporthal. Die foto’s kunnen gestuurd worden aan sport@laakdal.be.