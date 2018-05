Gevangene Buchenwald schrijft gruwel neer 11 mei 2018

Het gruwelijke, beklijvende verhaal van Louis Boeckmans die tijdens de Tweede Wereldoorlog het doorgangskamp in Breendonk en het concentratiekamp in Buchenwald overleefde werd te boek gesteld. Dorpsgenoot Felix Vanbel bundelde de handgeschreven herinneringen van Louis, foto's vervolledigen het verhaal. "Tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie van CD&V Laakdal werd Louis Boeckmans gehuldigd als verdienstelijke Laakdaller. Louis vertelt regelmatig in scholen of tijdens gidsbezoeken in het Fort van Breendonk over de wrede gebeurtenissen die hij aan den lijve ondervond. En we vonden dat we met Louis' verhaal iets moesten doen en iets tastbaars overhouden eens Louis er niet meer zal zijn. Door het delen van zijn verhaal wordt de gruwel nooit vergeten", aldus Felix Vanbel.





Vlaggendrager

Het boek 'Mijn verhaal' werd voorgesteld in de voormalige café 't Schild in de Meerhoutstraat in Klein-Vorst. Het café is nog intact met toog incluis. "Louis is al jarenlang de vaste vlaggendrager voor de oud-strijders op 11 november. En al heel lang wil hij iedereen, en vooral de jonge generaties, vertellen over de gruwel die hij meemaakte en dat oorlog tot niets leidt. Laten we hopen dat met dit boek een zaadje is geplant voor wereldvrede", voegde burgemeester Tine Gielis er filosofisch aan toe. Het boek 'Mijn verhaal' kan je bestellen via een mail aan vanbel.coenen@skynet.be of steinvoet@live.com. (EJM)