Geslaagde Picknick in 't Park van de pastorij 28 mei 2018

Het was zondagmiddag een gezellige bijeenkomst in het prachtige decor van de oude pastorij van Klein-Vorst in de Meerlaarstraat, de locatie waar Picknick in 't Park doorging.





De milieudienst en de dienst ontwikkelingssamenwerking sloegen voor dit initiatief de handen in mekaar. Gezinnen met kinderen zetten zich op een dekentje en genoten van de meegebrachte picknick. Anderen smulden hapjes van de barbecue.





Achtergrondmuziek maakte de zomerse sfeer compleet, al kreeg men toch even af te rekenen met een sappig regenbuitje, maar dat kon de pret niet drukken.





Het gemeentebestuur maakte van de gelegenheid gebruik om aan de aanwezigen de restauratieplannen voor de oude stoomzagerij voor te stellen. Die locatie, in de Heistraat in Klein-Vorst, wordt een toeristisch-cultureel verzamelpunt voor wandelaars en fietsers. (EJM)