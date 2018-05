Gemeente zoekt uitbater voor 't Fortun 25 mei 2018

De gemeente Laakdal is op zoek naar een nieuwe uitbater voor ontmoetingscentrum 't Fortun in de Smissestraat 3 in Groot-Vorst. Het gebouw is centraal gelegen in het centrum van de deelgemeente Groot-Vorst. Het is een modern complex me een gezellige cafetaria, een volledig uitgeruste feestzaal, polyvalente lokalen en een comfortabele conciërgewoning. De gemeente zoekt een gemotiveerde uitbater die 't Fortubn kan uitbouwen tot een gezellige ontmoetingsplek en trekpleister voor de inwoners en verenigingen van Laakdal.





Kanidaten kunnen de concessievoorwaarden bekomen op de dienst Interne zaken van de gemeente Laakdal, Markt 19. Er kan meer informatie bekomen worden via info@laakdal.be of telefonisch via 013/67.01.10.





Kandidaturen dienen via een aangetekend schrijven gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 19, 2430 Laakdal en toe te komen uiterlijk op 1 juni 2018. (EJM)