Gemeente wordt lid van statiegeldalliantie 02u31 0

Het Laakdalse gemeentebestuur heeft zich als voorlopig enige Kempische gemeente aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dat ijvert ervoor statiegeld in te voeren op blikjes en pet-flessen. Laakdal keurde al reeds in 2015 een motie goed waarin er werd opgeroepen om bij de geplande impactstudie over statiegeld de opruimkosten voor de lokale overheid mee in rekening te brengen.





"Omdat het zwerfvuil voornamelijk bestaat uit drankverpakkingen van blikjes en pet-flessen pleiten wij voor het invoeren van statiegeld op dit soort verpakkingen", zegt Benny Smets, milieuschepen in Laakdal.





"Dat zwerfvuil het straatbeeld aantast en extra kosten voor steden en gemeenten veroorzaakt, is duidelijk. Het zijn immers de lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein proper houden. Lege blikjes en pet-flessen krijgen opnieuw een waarde via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit systeem trouwens goed. Bovendien is het een correcte toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Wie z'n drankverpakking zomaar weggooit wordt financieel gestraft. Diegene die nadien het vuilnis opraapt wordt zelfs beloond!", aldus Laakdals milieuschepen Benny Smets. (EJM)