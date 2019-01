Gemeente Laakdal verhoogt belastingen: “We willen investeren, maar ook financieel gezond blijven” Jean Eykmans

29 januari 2019

Het Laakdals gemeentebestuur kijkt de volgende jaren tegen een aantal flinke uitdagingen aan en ziet de kosten stijgen, maar wil toch blijven investeren. “We worden geconfronteerd met bovenlokale beslissingen. De pensioenkosten stijgen met meer dan 30 procent, de taxshift kost Laakdal jaarlijks 450.000 euro en we zullen minder subsidies voor het OCMW krijgen. En dat allemaal zonder te genieten van de voordelen waarop private werkgevers wel kunnen rekenen. Om het financiele plaatje toch in evenwicht te houden zien we ons genoodzaakt om de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken tot het Vlaams gemiddelde. Het belastingspakket in Laakdal blijft daarmee nog steeds beduidend lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente”, zegt schepen van financiën Jurgen Mensch (Prolaakdal).

Onbebouwde gronden

Het Laakdalse bestuur (CD&V en Prolaakdal) schaft de heffing op onbebouwde bouwgronden en industriegronden af. Die heffing werd in 2014 ingevoerd, maar sindsdien zijn er veel beschikbare gronden bijgekomen en blijft de waarde van de bouwgronden vrij stabiel. Omdat de activering zijn doel heeft bereikt, besloot de gemeenteraad deze dan ook af te schaffen.

Blijven investeren

Het pakket investeringen blijft zeker de moeite waard. Schepen Mensch:”Het fietspad Averboodse Baan zal aangelegd worden, er wordt werk gemaakt van het gecombineerde woon/horeca-project Capellebeemden in Klein-Vorst en de begraafplaats in Veerle zal worden heraangelegd, GBS Eindhout krijgt een nieuwe speelplaats en er wordt gefocust op de vernieuwing van de voetpaden en de gemeentewegen. Onze gemeente is financieel gezond en dat willen we zo ook behouden. Het is daarom aangewezen om nu al maatregelen te treffen om dit zo ook in de toekomst te houden. Het is geen leuke optie, om de opcentiemen te verhogen maar wel een noodzakelijke!”