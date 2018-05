Gemeente herdenkt gesneuvelde Carabiniers 18 mei 2018

Tijdens de Mars van de Carabiniers werden gisteren de gesneuvelden van het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers in Groot-Vorst in 1940 herdacht.





Na een misviering in de Sint-Gertrudiskerk werden bloemen neergelegd aan het monument aan de kerk. Daarna volgde een plechtigheid aan het monument van de Carabiniers op het nieuwe evenementeplein aan de Markt in Groot-Vorst, aan het nieuwe gemeentehuis. Daar spraken Willy Peiren (voorzitter van de verbroederingen) en burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA) de aanwezigen toe. De plechtigheid werd besloten met een korte receptie in het zaal 't Fortun in de Smissestraat. (EJM)