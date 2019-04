Geboorteboom voor 159 baby’s geboren in 2017 Wouter Demuynck

01 april 2019

Naar jaarlijkse gewoonte vond afgelopen zondag de Boomplantdag plaats. Alle kinderen die in 2017 geboren werden waren samen met hun ouders, broers en zussen uitgenodigd om samen een geboorteboom te planten. Het planten van een geboorteboom is een oud gebruik - de boom staat hierbij symbool voor het leven dat de kinderen gaan leiden. De feestelijke gebeurtenis vond plaats aan Feestzaal Dennenoord in Eindhout.

In totaal waren er 58 kindjes, die werden geboren in 2017, aanwezig samen met 32 broers of zussen en 114 mama’s en papa’s. In 2018 werden er 134 baby’s geboren in Laakdal.