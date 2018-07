Geboorteboom voor 139 baby's uit 2016 13 juli 2018

Aan de gemeentelijke sporthal aan de Kwade Plas in Veerle werd een geboorteboom geplant voor de 139 baby's die in 2016 in Laakdal geboren werden. Ouders en familie van 43 kindjes woonden de boomplantdag bij. Raf Moons (CD&V/LVA), schepen van sociale zaken, welzijn en gezin en OCMW-voorzitter noemde de geboorteboom een symbool voor het leven dat de kinderen gaan leiden. Na de planting werd getoost op het geluk en het leven van de Laakdalse borelingen. De grotere kinderen konden terecht op een springkasteel en een clown.





(EJM)