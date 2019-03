GBS Eindhout voert Stip-It-actie Redactie

01 maart 2019

In de gemeentelijke basisschool in de Schoolstraat in Eindhout stond de hele week in het teken van de Stip-It-actie. Tijdens de Week tegen Pesten toonden de leerlingen van het zesde leerjaar dat ze wel degelijk de strijd aangaan tegen pestgedrag. En om dat ook aan de buitenwereld te tonen brachten zij op de schoolmuren vier grote stippen aan met de slogan “Stip It”. “Deze vier stippen staan symbool voor het antipestvirus. Hoe meer mensen ze op hun handen hebben, hoe sneller het virus zich verspreidt. In de klas hebben we deze week de symboliek van die vier stippen besproken. We begonnen de Week tegen Pesten met de gezamenlijke antipestmove en hingen we aan de schoolpoort een doek op. Ook de andere klassen organiseerden allerlei activiteiten in het kader van de Week tegen Pesten.”, zegt leerkracht Stein Voet.