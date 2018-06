Garageverkoop dit weekend 06 juni 2018

02u45 0

In de maand juni vinden in Laakdal garageverkopen plaats. Vorig weekend werden in Eindhout, Veerle, Veerle-Heide en Varendonk alle records gebroken. Net geen 100 woningen zetten hun garage wagenwijd open om de bezoekers en kopers te ontvangen.





Op zaterdag 16 juni is het de beurt aan de deeldorpen Klein- en Groot-Vorst. In beide dorpen samen zijn reeds 85 adressen te bezoeken. De deelnemerslijst online te raadplegen op https://issuu.com/steinvoet/docs/garageverkoop. Wie nog wil inschrijven of meer info wil, kan terecht bij steinvoet@live.com of tel. 0494/88.54.50. (EJM)