Francine is meest buitengewone Laakdalse vrouw Wouter Demuynck

08 maart 2019

20u01 0 Laakdal Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag verraste Vrouw en Maatschappij de Laakdalse Francine Van Eynde met een bezoekje. Francine werd verkozen tot meest buitengewone Laakdalse dame omwille van haar inzet als vrijwilliger. Ze ontvangt een verwenbon van een Laakdalse beautyzaak ter waarde van 50 euro.

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag ging Vrouw en Maatschappij, aan de hand van een poll, op zoek naar de meest buitengewone Laakdalse vrouw. De drie genomineerden waren Francine Van Eynde, Nathalie Vanderschaeghe en Josée Lambrechts.

“Duizendpoot Francine won de prijs omwille van haar grenzeloze inzet als vrijwilliger. Zo steekt ze bijna dagelijks haar handen uit de mouwen tijdens activiteiten van Laakdalse verenigingen of de basisschool in Eindhout. Francine is een enthousiaste dame die symbool staat voor het vrijwillig engagement van vele Laakdallers”, klinkt het bij Vrouw en Maatschappij.

Ook de andere genomineerden kregen nog een prijs. Aan Nathalie en Josée schenkt Vrouw en Maatschappij een heerlijke ontbijtbon.