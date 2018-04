Folk-optreden in Kasteel Kaneel 07 april 2018

02u31 0

Op donderdag 19 april treedt in ontbijt- en lunchbar Kasteel Kaneel AmmoromA op. Het duo brengt Europese traditionele folk. Kasteel Kanaal is sinds december gevestigd in het oud-gemeentehuis van Eindhout. Uitbaatster Neeltje Van Dyck won een gemeentelijke wedstrijd om als jong ondernemer gedurende een jaar lang in het historische pand een zaak op te starten. Ondertussen draait de zaak, die Nele uitbaat samen met haar vader Eric, op volle toeren. Midden deze maand openen ze hun terras en de ijsjesstand en serveren ze lekker schepijs. De voorbije maanden gingen er in Kasteel Kaneel reeds enkele huiskamerconcerten door op de kasteelzolder. De plaatsen voor AmmoromA zijn beperkt. Kaarten voor het concert kosten 8 euro. Reserveren kan via 0472/08.93.69.