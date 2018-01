Flitslocaties in maand januari 02u35 0

In januari flitsen de agenten van de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout in Kievermont en in de Eikenstraat (Geel); op de Averboodsebaan en op de Diestse Baan (Laakdal) en in de Schoolstraat en op de Gestelsesteenweg (Meerhout).





Uiteraard zijn er ook nog op andere plaatsen controles. (WDH)