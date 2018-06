Flitslocaties in juni 06 juni 2018

In de maand juni flitsen de agenten van de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout in de Larumseweg en in de Dr.-Van de Perrestraat (Geel), op de Nieuwebaan en op de Oude Geelsebaan (Laakdal) en in Meiberg en in Heikant (Meerhout). Uiteraard zijn er ook nog op andere plaatsen snelheidscontroles. (WDH)