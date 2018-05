Fietser rijdt voetganger aan 18 mei 2018

02u59 0

In de Lindestraat in Laakdal is woensdagavond rond 19.40 uur een voetgangster aangereden door een fietser. Het slachtoffer, B.K. (46) uit Laakdal, is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (JVN)