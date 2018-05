FC De Kroon uit de bol tijdens kampioenenbal 25 mei 2018

Amateurvoetbalploeg FC De Kroon uit Eindhout behaalde de kampioenstitel in de 5de reeks Arbeidersvoetbal. En dat werd uitbundig gevierd tijdens een kampioenenbal. Op de hoek van de Berthoutstraat en Sint Lambertusstraat werd een grote feesttent rechtgezet. Bestuur en sympathisanten van de club zorgden voor vervoer van de spelers. De kampioenen werden aan hun woningen opgehaald, als echte vips. Tijdens een geanimeerd feestprogramma werd de kampioenenploeg uiteraard gehuldigd. En daar kwam zelfs een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt kampioenenlied aan te pas. Op een stevige beat werd bezongen hoe de titel behaald werd en welke teams daarvoor voor de bijl gingen. Het lied is inmiddels een heuse hit geworden in Eindhout en omstreken.





(EJM)