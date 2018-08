Etutuks rijden rond in gemeente 14 augustus 2018

Aan de voormalige stoomzagerij iin de Heistraat 2 in Klein-Vorst kunnen etuktuks gehuurd worden om rondritten te maken in de omgeving van het de Merode-gebied. Een etuktuk is een elektrisch aangedreven vervoersmiddel dat maximaal 45 km per uur kan rijden. Met een etuktuk moet men op de openbare weg rijden, niet op het voetpad of fietspad. De bestuurder van een etuktuk moet minimum 23 jaar oud zijn en minstens vijf jaar in het bezit van een B-rijbewijs. Een etuktuk huren kost 85 euro, er kunnen maximum 5 personen plaatsnemen. Met de etuktuk kunnen rondritten gemaakt worden van drie uren. Men heeft de keuze uit een landbouwersroute en een landschaproute. Meer info en boekingen zijn te bekomen op www.etuktuks.be. Dit is een project van Kempens Landschap in samenwerking met de gemeente Laakdal en het sociale economie bedrijf IN-Z die de uitbating op zich neemt.





(EJM)