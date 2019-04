E313 richting Antwerpen volledig versperd na dodelijk ongeval met drie vrachtwagens Wouter Demuynck

16 april 2019

13u13 0 Laakdal Dinsdagmiddag, iets voor 12 uur, gebeurde er op de E313, ter hoogte van Geel-Oost (Laakdal), richting Antwerpen een zwaar ongeval met drie vrachtwagens. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur overleed ter plaatse, twee anderen raakten gewond.

Bij het ongeval waren drie vrachtwagens betrokken. Een vrachtwagen die een kraan vervoerde werd aangereden door een tankwagen, die dan weer werd aangereden door een andere tankwagen. De bestuurder van die laatste tankwagen overleefde de klap niet.

De rijbaan is er momenteel volledig versperd en de files groeien erg snel aan. Het Vlaams Verkeerscentrum vreest dat de afhandeling een hele tijd zal duren. Zowel de E313 zelf als de oprit is afgesloten tijdens het takelen. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit Geel-Oost en calamiteitenroute G volgen tot Geel-West, waar het weer de E313 op kan.

Ook op dat lokale traject gaat het echter traag, stelt het Verkeerscentrum. De omgeving de komende uren zo veel mogelijk vermijden, is dan ook de boodschap. Over langere afstand vanuit Hasselt naar Antwerpen of Gent rij je best om via Brussel, vanuit Maastricht naar Antwerpen is een omweg via Eindhoven en de E34 een alternatief.

Op de plek van het ongeval gebeurde er in de omgekeerde richting ook nog een ongeval. Daar wilde een vrachtwagen van de linkerrijstrook naar de rechterrijstrook rijden, maar de bestuurder had niet gezien dat op de linkerrijstrook ook nog een bestelwagen reed. De bestelwagen zat geklemd tussen de vrachtwagen en de middenberm, maar de schade daar viel al bij al mee.