Dubbel lenteconcert fanfare De Wijngaard 05 april 2018

De Koninklijke Fanfare De Wijngaart Veerle brengt op zaterdag 14 april om 20 uur en op zondag 15 april om 19 uur haar lenteconcerten. De uitvoeringen gaan telkens door in de zaal van de Vrije Basisschool De Wijngaard, naast de kerk in Veerle-Centrum. De fanfare staat onder de muzikale leiding van dirigent Freddy Sas. Aan de kassa kosten inkomkaarten 8 euro. In voorverkoop kosten de kaarten 6 euro en zijn te verkrijgen bij de leden van de fanfare en telefonisch via 0497/17.81.86, en bij Raf Moons, tel. 0474/43.84.84. (EJM)