Drie dagen Boerenkermis bij Harmonie Cecilia 01 augustus 2018

Harmonie Cecilia viert haar 57ste Boerenkermis met een zeer uitgebreid programma dat gespreid wordt over drie dagen. In en rond een feesttent in de Gijperstraat 1 in Klein-Vorst zal het die dagen gonzen van de activiteit.





Op vrijdag 3 augustus opent de streekbiertent met terras om 18 uur. Om 20 uur begint de 11de edtiie van de Boerenkermisquiz, waaraan 70 teams van 6 personen deelnemen.





Zaterdag 4 augustus gaan de streekbierentent en het terras open om 13 uur. Om 13.30 uur komen de deelnemers aan het aquavolleytornooi in actie. Liefhebbers van kegelen tekenen present om 14 uur. Om 15 uur treedt clown De Selle op. En de kinderen staan ook centraal in de kinderparty die om 18 uur begint. DJ Sleffer is de animator tijdens de Boerenparty, was ik nu 25-30-35?, die om 20 uur begint.





Op de laatste dag, zondag 5 augustus, start om 13.30 uur een kubb-tornooi, om 14 uur gevolgd door de opening van de kidscorner en een kegelprijskamp. Een nieuwigheid, en zeker een publiekstrekker, is de wedstrijd colabakklimmen met aanvang om 14 uur. De winnaars van de fotozoektocht krijgen om 19 uur hun prijzen. Om 19.30 uur begint Boerenkermis Zingt met Harmonie Cecilia die voor de muziek zorgt. De Boerenkermis wordt in stijl afgerond met een optreden van Yves Segers gevolgd door een afterparty. Het optreden van Yves Segers begint om 21 uur. Alle activiteiten van de 57ste Boerenkermis zijn gratis. (EJM)