Domein De Vesten wint Prijs Ondernemen 07 februari 2018

De Laakdalse Raad voor Lokale Economie reikt tweejaarlijks de Prijs Ondernemen uit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de feestzaal van de vrije basisschool Meerlaar hebben Patrick Corvers (voorzitter van de Raad voor lokale economie) en schepen Gerda Broeckx (CD&V/LVA) de prijs uitgereikt aan Domein De Vesten. Zaakvoerder Tonny Luyten nam de prijs in ontvangst. De Vesten evolueerde van een feestzaal naar Domein De Vesten met ondertussen elf zalen en een Thaïs restaurant. In De Vesten kan je terecht voor feesten en vergaderingen, maar er vinden ook tal van grootschalige events plaats zoals De Vesten After Work, feestbeurs 't Feestpaleis & Sundays at De Vesten.





