Dieven plunderen bestelwagen van Thomas (25) en nemen 7.000 euro aan gereedschap mee Wouter Demuynck

07 maart 2019

20u28 0 Laakdal In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven ingebroken in de bestelwagen van Thomas Van Dingenen (25) uit Eindhout (Laakdal). Uiteindelijk gingen ze ervandoor met zo’n 7.000 euro aan gereedschap. “Een serieuze domper: ik wilde dit jaar beginnen bouwen en dacht eraan om misschien in bijberoep als klusjesman te starten”, vertelt Thomas.

De daders sloegen tussen 23 uur maandagavond en dinsdagochtend 7 uur toe in Thomas’ bestelwagen, die op zijn oprit aan Meir stond. “Ze hebben de schuifdeur geforceerd en daarna alle elektrische toestellen meegenomen. Handgereedschap en dergelijke lieten ze liggen. In totaal gaat het om een waarde van zo’n 7.000 euro. Ook de schuifdeur repareren zal nog een flinke cent kosten”, vertelt Thomas. De bestelwagen van zijn werkgever, die naast zijn persoonlijke bestelwagen stond, werd ook geplunderd. Daar namen ze zo’n 3.000 euro aan gereedschap mee.

De diefstal komt wel erg ongelegen voor Thomas. “Dat was mijn hobbymateriaal. Dit jaar wilde ik beginnen met bouwen, dus had ik nog wat materiaal bijgekocht om alles bij de hand te hebben. Ik dacht er ook aan om misschien in bijberoep te starten als klusjesman. Dat zal nu allemaal wat moeten opschuiven: een serieuze domper.”

Thomas vraagt om uit te kijken naar gereedschap - meer bepaald machines van het merk DeWalt - dat te koop wordt aangeboden op tweedehandssites. Ook eventuele getuigen mogen zich melden bij de politie Geel-Laakdal-Meerhout. Dat kan op het nummer 014/56.47.00.