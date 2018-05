Dienstencentrum ontvangt eerste bezoekers 29 mei 2018

02u36 0

Het lokaal dienstencentrum in het oude klooster naast woonzorgcentrum De Winde in Veerle heeft gisteren officieel de deurengeopend. Het is het resultaat van een samenwerking tussen het gemeentebestuur, OCMW en De Winde zelf. Het dienstencentrum heeft als hoofddoel ouderen en zorgbehoevenden beter te ondersteunen. Via allerlei activiteiten wil men die mensen meer betrekken bij het dagelijkse leven en tegelijk hun zelfstandigheid vergroten. De eerste gast die gisteren een bezoek bracht aan het dienstencentrum was Omer Mondelaers. Omer genoot als eerste dan ook van een heerlijk 3-gangenmenu dat op maandag, woensdag en vrijdag aangeboden wordt aan 8 euro. Shana Bamps (dienst senioren) en Anja Claes (De Winde) waren de gastvrouwen van dienst. (EJM)