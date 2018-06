Den Hoek wint wisselbeker op 23ste Schaal Verreckt 15 juni 2018

02u31 0

De 23ste editie van de Schaal Verreckt, een minivoetbaltornooi in open lucht, werd een succes over de hele lijn. Er zakten 24 teams af naar de terreinen van De Ware Vrienden in de Lakstraat. De finale van de Schaal Verreckt werd betwist tussen Den Hoek en de All Black uit Berlaar. Den Hoek, een caféploeg uit Veerle, won de spannende eindstrijd met het kleinste verschil: 1-0. Omdat Den Hoek de Schaal 3 keer won binnen een periode van 5 jaar krijgt de gegeerde wisseltrofee een plaats in het lokaal van Den Hoek in Veerle. De Schaal Verreckt is een eerbetoon aan Louis Verreckt, de oprichter en ere-voorzitter van de club die in 1995 overleed.





(EJM)