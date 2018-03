Den Eik viert tienjarig bestaan 14 maart 2018

Michel en Nathalie Scheerder werden als uitbaters van brasserie Afspanning Den Eik in Veerle-Laakdal in de bloemetjes gezet door de vzw Kempens Landschap, de Antwerpse bestendige deputatie en het het Laakdals gemeentebestuur. "Laakdal heeft heel wat te bieden. Met verschillende natuurgebieden hoef je nooit lang te zoeken naar een mooie wandeling of fietstocht in de buurt. Afspanning Den Eik is na tien jaar een gevestigde waarde in Veerle geworden. In Den Eik kan je niet alleen lekker eten maar vind je ook informatie over toerisme in de streek", aldus Laakdals burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA). Tot 20 maart krijgt elke klant een ticket om kans te maken op mooie prijzen. En de hele maand maart serveren Michel en Nathalie een speciaal feestmenu.





(EJM)