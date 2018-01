De politie, uw vriend: stuur wijkagent Vorst bericht via Facebook 26 januari 2018

Veiligheid is een gedeelde zorg van inwoners, politie en overheden. Kris Celen, wijkagent van de wijk Vorst-Centrum in Laakdal, wil heel dicht bij zijn buurtbewoners staan en nam het initiatief om met hen ook te communiceren via Facebook.





Wijkagent Kris Celen heeft een Facebookgroep opgericht voor de inwoners van zijn wijk. Daarop wil hij met hen informatie over veiligheid delen. Uiteraard zinj ook vragen of eventule problemen welkom. Alleen inwoners van zijn wijk worden toegelaten tot de groep. Als je twijfelt of je in de wijk Vorst-Centrum woont, kan je dat checken op www.pzglm.be. Bewoners gaan dan naar de Facebookgroep 'Wijkagent Vorst-Centrum' en klikken links op de knop 'Lid worden'. Deze groep dient niet voor dringende politiehulp. Hiervoor moet je 101 of 014/56 47 00 bellen.





Voor persoonlijke of gevoelige vragen of problemen kan je je wijkagent best bellen of mailen. Je kan Kris Celen ook bereiken op 0478/75.95.57 of via het wijkkantoor van Laakdal op 014/57.01.12. Een e-mail stuur je naar kris.celen@police.belgium.eu of wijkteamlaakdal@pzglm.be.





Na Caroline Mensch van de wijk Veerle-Heide in Laakdal en Evy Van den Brande van de wijk Zittaart in Meerhout is Kris de derde wijkagent met een besloten Facebookgroep. (WDH)