Cursisten verwennen klanten met mani- en pedicure Wouter Demuynck

10 december 2018

17u25 0 Laakdal In de vestiging van CVO HIK te Veerle (Laakdal) zijn de cursisten Schoonheidsverzorging gestart met een leeronderneming. Daarmee bieden ze in december, ter gelegenheid van de feestdagen, verwen-arrangementen in manicure en pedicure aan.

De vestiging van CVO HIK in Veerle, aan de Vorststebaan 3, is sinds begin dit schooljaar geopend. Uniek aan deze locatie is dat er ook dagonderwijs aangeboden wordt, terwijl er op de andere vestigingen — onder andere in Geel, Westerlo en Herentals — enkel avondonderwijs is. Ook voor de leeronderneming biedt dat voordelen, want nu kunnen de cursisten doorlopend de hele dag klanten verwennen met mani- of pedicure. “Schoonheidsverzorging is wel een sector waarbij je makkelijker klanten over de vloer krijgt. Dat merkten we al met ons avondtraject in Westerlo", vertelt directeur Jan Cuypers. “In het begin van de modules oefenden onze cursisten op elkaar, maar als je steeds elkaars handen en voeten behandelt, houdt dat na een tijdje ook op. Soms gaan ze naar rusthuizen om hun service aan te bieden, met de feestdagen hadden we nu het idee om enkele verwendagen te organiseren. Het sluit perfect aan bij het leerprogramma doordat de cursisten met klanten leren omgaan en klantenfiches moeten invullen.”

In december vinden nog drie verwendagen plaats. Op woensdag 12 en 19 december kan je telkens van 9 tot 12 uur je handen of voeten laten verzorgen, volgende week maandag van 9 tot 16.30 uur. Voor een afspraak kan je mailen naar beautyteam.veerle@hotmail.com of bellen naar 0479/85.07.39. De prijzen variëren uiteraard afhankelijk van de behandeling. Voor pedicure betaal je 15 euro, voor manicure 10 euro. Een kerstarrangement - met een welkomstdrankje en extra massage - kost 29 euro.

CVO HIK in Veerle is nog van plan om verder te gaan met de leeronderneming. “In het tweede semester starten we met gelaat- en lichaamsverzorging. Na de paasvakantie gaan we dan ook weer enkele verwendagen op het programma zetten”, besluit Cuypers.