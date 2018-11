Cultuurprijs voor Schatten van Meerlaar Eykmans Jean

18 november 2018

21u11 0

De Laakdalse cultuurraad reikte tijdens een stijlvolle avond de tweejaarlijkse cultuurprijs uit. De cultuurraad beraadde zich over de verschillende kandidaturen en koos uit een sterke reeks kandidaturen het team van Schatten van Meerlaer tot winnaar. Schatten van Meerlaer is een grootschalig project waarbij Wakkerdal, Vormingplus Kempen, k.ERF en Plateau en domein Meerlaer de krachten bundelden. Die samenwerking resulteerde in een verhalenbundel waarin het verhaal van mensen die vroeger en nu in en rond kasteel Meerlaer wonen en werken. Die schatten van Meerlaer en dus ook schatten van mensen zijn uitgewerkt in een expo, een magazine en een fotoreportage. Dat grootschalig cultureel project van hoog niveau bracht bovendien de mensen dichterbij elkaar en dat meteen een grote troef waardoor het team de cultuurprijs 2018 behaalde.