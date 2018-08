Colabakklimmen letterlijk hoogtepunt van 57ste Boerenkermis 06 augustus 2018

Na drie dolle dagen Boerenkermis keert vandaag de rust weer in Klein-Vorst. Het programma dat Harmonie Cecilia² in mekaar bokste lokte honderden volwassenen én kinderen naar de Gijperstraat. Eén van de nieuwigheden op de 57ste editie van Boerenkermis was een wedstrijd colabakklimmen. De deelnemers aan deze proef op zondagnamiddag moesten al klimmend een zo 'n hoog mogelijke stapel lege colabakken bouwen. Het massaal opgekomen publiek genoot van het spektakel. Dieter Janssen sleepte de trofee in de wacht bij de +16-jarigen met 22 bakken, en Jacob Goos won bij de -16-jarigen met 17 bakken.





Andere hoogtepunten van de Boerenkermis waren zeker de Boerenkermisquiz waaraan 65 teams deelnamen, het aquavolley dat voor de deelnemers een welgekomen verfrissing was, de Boerenparty en het optreden van Yves Segers gevolgd door de spetterende afterparty. (EJM)