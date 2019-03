Chiromeisjes en Samana openen al zingend de dag Jean Eykmans

18 maart 2019

09u17 0 Laakdal Chiromeisjes De Schakel in Groot-Vorst hebben op een originele manier hun chirodag geopend. De jeugdbeweging nodigde de leden van de plaatselijke Samana-afdeling (het vroegere CM-Ziekenzorg) uit aan hun lokalen in de Smissestraat om er samen met hen de chirodag al zingend te openen.

Na het hijsen van de vlag en een openingsgebed werden in koor chiroliedjes gezongen die ook de (oudere) Samana-leden nog kennen. Zo hoorden we onder meer de Vrolijke Vrienden van Nonkel Bob en - gezien de weersomstandigheden - het toepasselijke ‘t Regent, ‘t Regent! Alle gezongen liedjes waren gebundeld in een handig zangboekje.

Koffie met cake

Na de gezamelijke zangstonde boden de chiromeisjes de Samana-leden in de lokalen een deugddoende tas koffie met cake aan. De verschillende Chiro-groepen brachten er dansjes. Het initiatief pastte voor beide verengingen in hun programma.

‘Jonge helpende handen’

Lore Mennes, hoofdleidster :”Deze activiteit past goed in het thema van dit chirojaar ‘Ça va?!’, waarbij de bekommernis centraal staat om mekaar de ruimte te geven om naar mekaars verhaal te luisteren. Binnen de Samana-werking loopt momenteel een project, ‘Jonge helpende handen’, waarbij de Samana-leden de link met de hedendaagse jeugd willen leggen.”

De samenwerking tussen Chiro De Schakel en Samana in Groot-Vorst kwam mede tot stand dank zij het Vorsters Verenigingenkomitee, dat al jarenlang een verbindende rol speelt in het verenigingsleven in Groot-Vorst.