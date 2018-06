Chirojongens krijgen cheque van 29.000 euro 07 juni 2018

De leiding van Chirojongens Albatros Groot-Vorst mag zich heel gelukkig prijzen met het activiteitencomité, een groep van een 15-tal ouders, oud-leiders en volwassen begeleiders. Dat comité ging immers vijf jaar geleden het engagement aan om een deel van de renovatiekosten van het chirolokaal in de Veldstraat terug te betalen. En of ze daar in slaagden. He activiteitencomité overhandigde de chiroleiding een cheque van maar liefst 29.003 euro. Om het bedrag nog wat spectaculairder te maken stond op de cheque het bedrag in oude Belgische franken: 1.169.978 BEF.





(EJM)