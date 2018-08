Chiro presenteert eigen brouwsel op Bierfestijn 23 augustus 2018

02u32 0

Enkele huidige en oud-leiders van de jongenschiro Groot-Vorst organiseren dit weekend de 28ste editie van hun Bierfestijn. Morgen worden in de lokalen aan de Smissestraat 25 bieren van 't vat geserveerd. Zaterdag is er vanaf 15 uur kinderanimatie en om 21 uur livemuziek. Zaterdag en zondag worden vanaf 11 uur worden naast de 25 bieren van 't vat maar liefst 125 biertjes op fles geschonken. Ook 's zondags is er kinderanimatie en rijdt de biertram tot aan de kermis op de markt en terug. "Ook nu serveren we enkele speciallekes: Paix Dieu op vat, normaal alleen op fles te verkrijgen, de Schieve Tripel Rockbrewed van de Olmense huisbrouwer Frank Mannaerts, de Blonde 42 NEPA, gebrouwen voor een goed doel, Ferm Fien, een biertje gebrouwen voor de KVLV, en natuurlijk ons eigen chirobier: De Forestum Hop", zegt organisator Ief Van den Bergh. (EJM)