Chiro organiseert twintigste quiz 24 februari 2018

Chiro Groot-Vorst organiseert op zaterdag 3 maart voor de 20ste keer haar superleuke quiz voor een groot publiek. Die gaat door in de zaal van de Vrije Basisschool in Groot-Vorst, Smissestraat 50.De deuren gaan open om 18.45 uur, de kwis zelf begint om 19 uur. Omdat het een jubileumeditie betreft worden de deelnemers al bij het toekomen verwend met een gratis glaasje cava of fruitsap. De ploegen bestaan uit maximum 6 personen.





De deelnameprijs is slechts 4 euro per persoon. (EJM)





Inschrijven kan op eenvoudige wijze via een mail naar kwis.chirogroot-vorst@hotmail.com.