Chiro Klein Vorst primus in aquavolley 10 augustus 2018

Het tornooi aquavolley was ongetwijfeld het meest verfrissende onderdeel van de Boerenkermis van Harmonie Cecilia² die drie dagen lang gebukt ging onder een loden zon. Er daagden 12 teams van telkens 6 spelers op om mee te dingen naar de winnaarstrofee van het aquavolleytornooi. In de finale toonde het team van Chiro Klein Vorst 3 zich de sterkere van de Moments Angels. Uiteraard beleefde het talrijk opgekomen publiek veel plezier aan het waterrijk tornooi dat een vast onderdeel vormt van de jaarlijke Boerenkermis in Klein-Vorst.





(EJM)