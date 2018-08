Chiro Klein-Vorst 3 wint aquavolleytornooi 28 augustus 2018

Het aquavolleytornooi is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van de Boerenkermis in Klein-Vorst, een organisatie van de lokale Harmonie Cecila².





Van de 12 teams die aan die verfrissende activiteit deelnamen toonden de leden van het team Chiro Klein-Vorst 3 zich de besten. In de finale klopten zij de Moments Angels. Het Chiro-team ontving als beloning de overwinningsbeker die prompt gevuld werd met een streekbiertje.





(EJM)