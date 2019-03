Chiro Groot-Vorst en Samana zingen 17 maart samen Jean Eykmans

12 maart 2019



Chiromeisjes De Schakel van Groot-Vorst openen zondag 17 maart om 14 uur hun chirozondag op een originele manier. Voor deze gelegenheid krijgen de chiromeisjes assistentie van de leden van Samana (het vroegere CM-Ziekenzorg) om de dag al zingend aan te vatten. De chiroliedjes die aan bod zullen komen gaan al verschillende generaties mee en zijn natuurlijk ook bekend bij de oudere leden van Samana. De liedjee werden allemaal opgetekend in een zangboekje. Achteraf presenteren de chiromeisjes een tasje koffie en koekjes aan hun gasten. Dat alles gebeurt met als doel de dorpsgenoten samen te brengen over de verschillende leeftijden heen en de oudere generatie even terug te flitsen naar hun jeugd. Lore Mennes (hoofdleidster) :”Deze activiteit past goed in het thema van dit chirojaar ‘Ça va?!’, de bekommernis om mekaar en de ruimte die je geeft aan andermans verhaal. En ook de link met het project “Jonge helpende handen” van Samana is snel gelegd.” Meer info : Paul Mondelaers (Vorsters Verenigingenkomitee), 0473/38.34.37.