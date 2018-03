Champagne voor kampioen FC De Kroon 09 maart 2018

Amateurvoetbalploeg FC De Kroon uit Eindhout behaalde met glans de kampioenstitel in de 5de reeks Arbeidersvoetbalbond.





De kampioenenwedstrijd werd bijgewoond door ruim 100 toeschouwers. Olmen Sport bleek niet opgewassen tegen De Kroon, dat de wedstrijd met knappe 4-0-cijfers won. Na het laatste fluitsignaal werd het kampioenenfeestje ingezet met Bengaals vuur en knallende champagneflessen. Later volgden nog liters bier in de kantine van TC de Netevallei. Stamkroeg De Kroon in Eindhoutdorp boekte net nu een weekje vakantie. Het succesvolle team van FC De Kroon wordt begeleid door afgevaardigde Bart Peeters en coach Guy Vleugels. Op 19 mei volgt een groot kampioenenbal.











(EJM)