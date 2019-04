CD&V zet uittredend raadslid Mia De Jong in de bloemetjes Wouter Demuynck

08 april 2019

13u47 0 Laakdal Zondagochtend verzamelde het CD&V-partijbestuur in Café SurPlace. Niet om te vergaderen of om campagne te voeren, maar wel om bij een uitgebreid ontbijtbuffet de raadsleden die niet meer verkozen waren of zich niet meer verkiesbaar opstelden in de bloemetjes te zetten.

Mia De Jong was het raadslid met de meeste jaren op de teller. Zij kwam in de gemeenteraad in 2001. In de legislatuur 2013-2018 maakte ze de overstap naar de OCMW-raad. “Ik bewaar enorm mooie herinneringen aan mijn periode als raadslid. In mijn laatste legislatuur, in het OCMW, had ik écht het gevoel iets te kunnen betekenen voor de Laakdaller.”

Naast Mia De Jong raakten Jan Catry (gemeenteraadslid sinds 2014), Johan Geeraerts (CD&V-fractieleider tijdens de vorige legislatuur) en Liesbeth Wouters (gemeenteraadslid sinds 2013) niet meer verkozen of hadden ze zich niet meer verkiesbaar opgesteld. “Uiteraard hopen wij achter de schermen te kunnen blijven rekenen op deze partijsoldaten. Jan Catry liet alvast verstaan dat hij binnen zes jaar opnieuw zal klaarstaan", zegt voorzitter Stein Voet.