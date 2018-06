Burgemeester krijgt Certificaat Inbraak Veilig 16 juni 2018

02u44 1

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout reikte deze week het elfde Certificaat Inbraak Veilig uit. Burgemeester Jos Engelen (CD) van Meerhout kreeg het certificaat in ontvangst van zijn collega-burgemeester Vera Celis, voorzitster van het politiecollege. De burgemeester geeft hiermee het goede voorbeeld en hoopt dat de inwoners van Meerhout zijn voorbeeld volgen. Hij kreeg dit certificaat omdat zijn woning een goede basisbeveiliging heeft tegen inbraken zodat zijn woning drie minuten inbraakwerend is. Hierdoor verhoogt de kans dat inbrekers hun poging staken. De politiezone gaat hiermee verder op de ingeslagen weg om inwoners te betrekken in de strijd tegen inbraken. (WDH)