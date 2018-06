Buizerd valt jogger drie keer aan SLACHTOFFER WAARSCHUWT GEZINNEN MET KINDEREN JEF VAN NOOTEN

28 juni 2018

02u49 0 Laakdal Een buizerd heeft gisterenochtend een jogger aangevallen langs de Grote Nete in Geel. Chris Van Hende uit Laakdal was op de terugweg naar huis toen hij verrast werd door de roofvogel in duikvlucht. "Zeker ouders met kinderen passen hier beter op", waarschuwt Chris.

Chris Van Hende uit Laakdal dacht dat de Netevallei tussen Oosterlo (Geel) en Zammel (Westerlo) geen geheimen meer voor hem kende. Meermaals per week trekt hij naar het natuurgebied, maar wat hij daar gisterenochtend meemaakte, was hem nooit eerder overkomen. "Het is een heel mooi natuurgebied. Ik kom er drie à vier keer per week. De ene keer om te wandelen, de andere keer al joggend", vertelt Chris Van Hende. "Omdat ik in verlof ben, wilde ik de warmte voor blijven. Ik was daarom al 's ochtends vroeg gaan joggen."





Meermaals aangevallen

Na een looptocht van een uur was Chris op de terugweg naar huis toen hij rond 7.45 uur door een buizerd werd aangevallen. Het incident gebeurde vlak bij de Eindhoutseweg, ter hoogte van het bruggetje over de Grote Nete. "Plots werd ik aangevallen door een buizerd. Zo'n vogel zie je niet van ver aankomen. Hij komt van een grote hoogte en duikt echt naar je hoofd. Pas helemaal op het einde merkte ik de roofvogel op."





Chris kon nog net op tijd zijn hoofd wegtrekken, maar de buizerd gaf niet op. "Het was even schrikken want het is een vrij grote vogel als je die vlak voor je hoofd hebt. Toen ik achterom keek, zag ik hem draaien in de lucht en terug op mij af vliegen. Zo heeft hij me meermaals aangevallen", aldus Van Hende. "Ik ben gestopt met lopen en heb in mijn handen geklapt. De vogel is in een hoge boom gaan zitten en heeft me voorts met rust gelaten. Toch voelde ik me nog niet op mijn gemak, het was echt schrikken."





Voor Van Hende is het een raadsel waarom de buizerd hem aanviel. "Ik zie regelmatig roofvogels vliegen boven het natuurgebied, maar het is de eerste keer dat ik word lastiggevallen. Mogelijk heeft hij ergens een nest met kleine vogeltjes. Ik heb alleszins niks speciaals gedaan waardoor hij zich bedreigd zou kunnen voelen. Hij kwam uit het niets."





Het slachtoffer van de buizerd wil andere mensen waarschuwen om voorzichtig te zijn voor de roofvogels in het natuurgebied. "Ik heb gelukkig geen kwetsuren, omdat hij me langs voren heeft aangevallen. Maar als hij langs achteren was gekomen, had ik niet op tijd kunnen wegduiken. Zeker mensen met kinderen moeten er waakzaam zijn, en er zou het best een bord geplaatst worden om te waarschuwen voor het gevaar."





Zelf zal Chris Van Hende ondanks de aanval niet wegblijven uit het natuurgebied. "Het blijft mijn traject voor drie of vier keer per week. Al zou het wel kunnen dat ik tijdens het joggen even wandel wanneer ik op de plaats kom waar het gebeurd is."