Buchenwald-overlever is Verdienstelijke Laakdaller 31 januari 2018

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie huldigde CD&V Laakdal Louis Boeckmans als Verdienstelijke Laakdaller. CD&V Laakdal doet dat sinds vorig jaar en wil daarmee verdienstelijke inwoners in de kijker zetten. In aanwezigheid van bestuursleden, leden en sympathisanten werd de 94-jarige Louis Boeckmans in de bloemetjes gezet. Louis overleefde het doorgangskamp in Breendonk en het concentratiekamp in Buchenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog. Louis maakte er verschrikkelijke zaken mee. De man vertelt hierover regelmatig in scholen of tijdens gidsbezoeken in het Fort van Breendonk. Door zijn verhaal te delen houdt hij dit verhaal levendig bij de jeugd. Louis Boeckmans schreef zijn verhaal neer en CD&V Laakdal engageert zich ertoe om dit handgeschreven verhaal uit te brengen in een luxe-editie. Wie hier interesse voor heeft, kan contact opnemen via info@laakdal.cdenv.be, of bij Stein Voet, tel. 0494/88.54.50.





(EJM)