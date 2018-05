Brug van Stelen wordt vervangen 18 mei 2018

De brug van Stelen wordt binnenkort vervangen door een hoger en breder exempaar. Op 3 juni wordt de bestaande brug verschoven zodat ze nadien kan dienen als omleidingsweg naast de nieuwe brug in opbouw. Dit betekent dat het verkeer het Albertkanaal niet meer kan oversteken in Stelen van 28 mei tot 2 juli. Het verkeer kan het Albertkanaal kruisen via brug 36 (Nieuwe Baan) of via brug 38 (Snelwegstraat). Na 2 juli kan het verkeer over de tijdelijke brug. Fietsers kunnen tijdens de onderbreking het Albertkanaal kruisen via de brug van Eindhout of de brug aan de Snelwegstraat, de twee naastliggende bruggen. Buslijnen 382, 492 en 510 gebruiken de brug van Stelen, info over hun omleidingen vind je op www.delijn.be. Je kunt je daar abonneren op de omleidingsnieuwsbrief van je buslijn.





Vanaf september zal ook de brug van Eindhout voor negen maanden onderbroken zijn. Alle actuele info over de werken aan de bruggen kun je vinden op www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen en www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout. Op die websites kun je je inschrijven op een nieuwsbrief met updates over de werken. Op zondag 3 juni kun je het verschuiven van de brug van 6 tot 18 uur volgen langs het jaagpad. (WDH)