Brug Eindhout dicht vanaf 10 september 30 augustus 2018

02u26 0 Laakdal De brug over het Albertkanaal in Eindhout wordt vanaf 10 september afgesloten voor het verkeer om de afbraak van de brug voor te bereiden. De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug. De werken duren tot mei 2019.

De omleiding voor het doorgaand verkeer loopt langs de E313 en het afrittencomplex Geel-West. Het lokaal verkeer kan het Albertkanaal kruisen langs de omleiding Biezenhoed-Kiezel-Eindhoutsebaan.





Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar: aan de noordzijde langs Acaciastraat en Nijverheidsweg, aan de zuidzijde langs Kanaalweg en Eindhoutseheide. Ook het clubhuis Aquaski en tankstation Total blijven bereikbaar. Tijdens de onderbreking volgt buslijn 19 (Zittaart-Tessenderlo) een omleiding langs brug 35 (Kiezel - Biezenhoed). Ook het fietsverkeer kan het Albertkanaal kruisen langs brug 35 (Kiezel - Biezenhoed).





In de planning is erover gewaakt dat de brug in Geel-Stelen nooit gelijktijdig met de brug in Eindhout onderbroken is. Zaterdagnacht 15 september en zondag 16 september wordt het middenstuk van de huidige brug afgebroken. Maandag 17 september wordt het resterende gedeelte op rechteroever afgebroken. Op zaterdag 22 september wordt tot slot het resterende gedeelte op linkeroever afgebroken. Wie veilig de afbraak wil volgen, kan dat doen vanaf twee kijklocaties (één op linkeroever en één op rechteroever). Daar is een strook afgezet voor kijklustigen. (WDH)