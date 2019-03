Brandweer rukt uit voor dakbrand in Pastorijstraat Toon Verheijen

23 maart 2019

De hulpdiensten zijn zaterdagmorgen opgeroepen voor een dakbrand in een achterbouw van een woning in de Pastorijstraat. De brand is vermoedelijk ontstaan door roofingwerken. De brandweer moest een deel van het dak afbreken om het vuur te kunnen blussen. De woning zelf is nog wel bewoonbaar. Er vielen geen gewonden.