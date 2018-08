Brand in woning 20 augustus 2018

02u30 0

Een buurtbewoonster zag zaterdagnamiddag rook uit een woning op het kruispunt van de Hoogstraat en de Oude Tramlijn komen. De hulpdiensten hadden het moeilijk om binnen te geraken, want alle rolluiken waren naar beneden. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar het pand is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis. (VTT)